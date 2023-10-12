Ali Yerlikaya’dan Süleyman Soylu dönemine eleştiri. Çarpıcı sözlerle yüklendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu’nun bakanlığı dönemine çarpıcı eleştirilerde bulundu. Yerlikaya, “Organizatörler ‘Türkiye’de artık sıkı denetim var, gitmeyin’ diyorlar. Düzensiz göçle mücadeleye ara vermemek lazım” dedi.

Ali Yerlikaya’dan Süleyman Soylu dönemine eleştiri. Çarpıcı sözlerle yüklendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığı dönemindeki 120 günlük faaliyetlerini basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya; terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dönemine yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281.177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 4 milyon 711 bin düzenli göçmen var. 2937 operasyonda 3975 göçmen kaçakçısı yakalandı 1225’i tutuklandı. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48.339’u ülkelerine gönderildi. İstanbul’da 304 operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayan ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları ile 120 günde 80.946 göçmenin sınırdan girişi engellendi. İstanbul’da bugüne kadar düzensiz göçmenlere yönelik 304 operasyonlarda 94 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 42257 göçmen yakalandı şimdiye kadar. 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunuyor.

‘‘TÜRKİYE’DE ARTIK SIKI DENETİM VAR’’

Pilot şehir olan İstanbul’da 20 mobil göç noktasını çektik ve bunların yerine araç verdik. Ankara İzmir, Bursa ve Adana’da olmak üzere toplamda 50 mobil araç bulunuyor. Bu çalışmalarımız sonucunda düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına girdi. Organizatörler “Türkiye’de artık sıkı denetim var, gitmeyin” diyorlar. 120 günde bu noktaya gelindi. Algı çok önemli. Düzensiz göçle mücadeleye ara vermemek lazım. Eğer sahada bu şekilde basarsanız, hudutlarınızdan geri gönderilenler ‘gelmeyin’ diyorlar.”

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