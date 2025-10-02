Aliağa'daki gemide yürekleri burkan kaza! İşçi kaptan köşkünden yere çakıldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası yürekleri burktu. Taşeron firmada çalışan 45 yaşındaki kişi kaptan köşkündeki keresteleri sökmek için tırmandığı yerden dengesini kaybederek yere düştü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gemi Söküm Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Uz, söküm için bölgede bulunan bir geminin kaptan köşkünde bulunan keresteleri sökmek üzere gemiye çıktı. Köşke tırmandığı sırada dengesini kaybeden Uz, yaklaşık 5 metre yükseklikten sırt üstü düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Uz'un ölümü, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uz'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

