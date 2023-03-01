1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barajda şu çekilince öyle bir şey ortaya çıktı ki... Görenler hemen telefonlarına sarıldı

Barajda şu çekilince öyle bir şey ortaya çıktı ki... Görenler hemen telefonlarına sarıldı

Sultangazi’de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:40
Takip Et

Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı

Barajda şu çekilince öyle bir şey ortaya çıktı ki... Görenler hemen telefonlarına sarıldı
+
Aa
-

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı. Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu. Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
6
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.