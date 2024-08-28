Alım gücü azalan vatandaşlar pazardan bir öğünlük ürün almaya başladı. İşte 22 yıllık AKP iktidarının eseri

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla buluştu. Çakırözer, esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşterinin kaçtığını söyleyen esnaf, “Bamyaya kilogram fiyatı 100 lira, 150 lira yazdığında müşteri kaçıyor. Biz de ‘bir yemeklik (200 gram), tam yemeklik (335 gram)’ etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik 30 lira, tam yemeklik 2-3 kişilik 50 lira. Bu pahalılığın, yoksulluğun, geçim sıkıntısının sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu iktidardır!" ifadelerini kullandı.

"PAHALILIK ALDI BAŞINI GİTTİ"

Pazar alışverişine çıkan bir vatandaş ise artan enflasyon ve ekonomik krizden ötürü pazardan, marketten soğuduklarını dile getirerek, alınan maaşlara göre pazarın çok pahalı olduğunu, artık pazardan, marketten soğuduklarını söyledi.

Evde 4 kişi olduklarını belirten vatandaş, “Soruyorum ben kaç lira ile pazara geleceğim? 500 lira yeter mi? 500 lira yetmiyor pazara çıkmak için. Pazar çantasını doldurmak için en az bin 500 lira, 2 bin lira paramız olması lazım. Hayat, pahalılık aldı başını gitti, önüne geçilsin artık! Azar azar üzüm ve bamya aldım yanına bir şey daha alsam 300 lira tutacak. Çok zor durumda insanlar” ifadelerini kullandı.

Pazarda karpuz kavun satan esnaf Aydın Kocaoğlu ise, karpuzun en bol olduğu ağustos ayında bile vatandaşların karpuz alamadığını ifade etti.

"VATANDAŞ ARTIK KARPUZ YİYEMİYOR"

15 yıl önce 1 tır karpuz sattığını ifade eden Kocaoğlu, Şimdi 500-600 kilogram karpuzu anca satabildiklerini, çünkü vatandaşın artık karpuz yiyemediğini, alabilirse yarım, çeyrek karpuz alabildiklerini söyledi.

Çeyrek karpuzun 15 ile 20 lira arasında olduğunu ifade eden Kocaoğlu, vatandaşın gelip onun da pazarlığını yaptığını, çünkü vatandaşın da alım gücünün sıfır olduğunu söyledi.

Kocaoğlu, “Ağustos ayı bitti, karpuzun en bol olduğu dönemde hala dilimle satılıyor karpuz. Kavunun kilosu 8 lira yüzüne bakan yok. Döndür, döndürebilirsen. Emekli 10 bin lira, 12 bin 500 lira maaşla nasıl döndürecek? Millet alırken de satarken de on kere düşünüyor."