Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ALIM GÜCÜ DİBE VURDU BİTPAZARINA NUR YAĞDI

İkinci el pazarları kalabalıktan iğne atsan yere düşmez hale geldi. Maaşlar yerinde sayarken fiyatlar sürekli yükselince vatandaşlar, daha ucuz diye bitpazarlarında alışverişe yöneldi.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Ekonomik kriz, vatandaşları ikinci el pazarlarına yöneltti. Yükselen fiyatlar nedeniyle millet, yeni mont, kazak veya bot gibi ürünleri mağazalardan almakta zorlanıyor. Bunun sonucunda da Türkiye'nin dört bir yanında ikinci el pazarlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Bunlardan birisi de İzmir’in Bornova ilçe sinde bulunan 2. El ve Antika Pazarı. Pazara gelenler, sabahın erken saatlerinden itibaren alışverişe başlıyor. Derya Alkan isimli vatandaş, "Alım gücü düşüklüğünden dolayı bu pazar kalabalık. Öğrencilerin biliyorsun, masrafı çok. Emeklilerin maaş sınırlı, kiralar çok" dedi.

PARALI İNSAN BURAYA GELMEZ

Pazarda esnaf olan Kazım Göner, "Kimsesizler, fakirler, garibanlar, emekliler, memurlar onlar da dahil olmak üzere nerede parasız insan varsa burada. Paralı insanlar bitpazarına gelip de başkasının giydiğini giymez, aldığını almaz. Eskiden böyle değildi. Bu hükümet geldi geleli milletin, affedersin, anası ağladı" dedi. Nurgül Avalı isimli vatandaş da, "Alışveriş yapmak zor, pahalılıktan mağazalara girmek bile çok zor. O yüzden görüyorsunuz kalabalığı. Herkes buradan yapmayı tercih ediyor, ikinci ellere geliyor. Kalabalıktan pazarda yürüyemiyorsun bile" diye konuştu.

BU SİSTEM FAKİRLEŞTİRİYOR

Cevat Yol ise "Halkı fakirleştirmeye yönelik bir sistem var. Önceden 'eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı derlerdi. Ama buradan nur hiç gitmiyor. Bu insanlar hep burada" şeklinde konuştu. Üniversite öğrencisi Muharrem Gözütoğlu, "Öğrenci zaten bu devirde çok zor alışveriş yapıyor, geçmiyor bir ay" şeklinde konuştu. Melih Bulut ise "Öğrenciyiz, yurtta kalıyoruz, o yüzden ekonomik olsun diye buradan alıyorum" diye konuştu. Hakan Görkem Büyük, "Hak, hukuk, adalet olmadığı sürece ekonomi de böyle olacak, geri kalan tadımız da olmayacak" ifadelerini kullandı.