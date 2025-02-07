Alım gücü kalmayınca…Vatandaş artık sofrasından bile tasarruf edemez halde

FATİH ERBOZ / Yeniçağ Özel Haber

Türkiye’deki yüksek enflasyon her geçen gün vatandaşı zora sokuyor. Büro İş sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi Türkiye’de yıllardır konuşulan enflasyon canavarının vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek, “Enflasyon canavarı yeni değil, yıllardır aramızda ancak içinden geçtiğimiz dönemde öyle bir noktaya geldi ki artık canavar yutuyor” dedi.

Hamzaçebi, “Enflasyon karşısında vatandaş çaresiz kaldı. Yüksek enflasyon vatandaşı yutuyor, cebindekini, cüzdanındaki adeta yok ediyor. Yüksek enflasyon vatandaşı etkiledikçe vatandaş açlık çekiyor. Asgari ücret ile emekli maaşı açlık sınırının altında Türkiye’de. Böyle bir durumda vatandaş enflasyon karşısında vatandaş çaresiz. Zar zor geçinmeye çalışıyor. Artık açlık sınırı karşısında emeklilerin ve çalışanın ücretlerine bir standart şart. Özellikle emeklilerin maaşlarına bir standart getirilmesi günümüz koşullarında kaçınılmaz oldu. Bu çaresizlik bitmeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de uzun yıllardır enflasyonun vatandaş arasında bir canavar olarak nitelendirildiğini kaydeden Hamzaçebi, şunları söyledi: “Türkiye’de son dönemde yüksek enflasyon artık vatandaşın günlük yaşamını derinden etkilemeye başladı. Enflasyon artık vatandaşı adeta yutuyor maalesef. Vatandaşın elindekini, avucundakini yutuyor. Bunun karşısında ise vatandaş çaresiz kalıyor. Aldığı ücret günlük hayatının sürdürmeye yetmiyor. Türkiye’de son dönemde iki kurum enflasyon rakamı açıkladı TÜİK ve ENAG. Bu iki kurumun enflasyon rakamları arasında iki kat fark var. Vatandaş ise günlük hayatında enflasyonun etkilerini direkt yaşadığı için TÜİK rakamlarına ister istemez tepki gösteriyor. TÜİK rakamları kapsamında memura, işçiye zam yapılıyor ardından yaşanan enflasyon zammı çalışanın elinden alıyor. Geçmişe dönük mahsup ediyor. Çalışan ücretlerine, emekliye zam yapılıyor ama bunun beş altı ay sonra nasıl bir noktaya geleceği hesap edilmiyor bir başka eksiklik de bu. Sonuçta enflasyon vatandaşın elindekini avucundakini yutuyor.”

Türkiye’de yaşanan enflasyon sorunun vatandaşın aç kalmasına sebebiyet verdiğini rakamların ortaya koyduğunu belirten Hamzaçebi, “Yüksek enflasyon öyle bir etkiliyor ki ücretler artık açlık sınırının altında kalıyor. Asgari ücret ve emekli maaşları açlık sınırının altında kaldı. Vatandaş bu maaşlarla nasıl geçinecek? 23 bin bin liraya dayanan açlık sınırının altında çalışıyor asgari ücret ile geçinenler” dedi. Hamzaçebi, “Emekliye 14 bin 469 lira ücret veriyorsunuz açlık sınırının rakamı ortada. Hane bütçesinden kısmak ile de olmuyor artık. Vatandaş sofrasına tasarruf yapıyordu onu da yapamayacak çünkü alamıyor. Bu ücretlerde bir sorun olduğu ortada, yüksek enflasyonun yarattığı ekonomik ve sosyal etkiler ortada, bu nedenle ücretlerin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Vatandaş artık alamıyor ve aç kalıyor. Gıda alamamasının temel nedeni elbette ki yüksek fiyatlar, yani enflasyon. Bu sorun bu kadar ortadayken neden kalıcı bir çözüm bulunmuyor? Bu soruyu Türkiye’de sadece sivil toplum kuruluşları sormuyor, bizzat vatandaş soruyor” diye konuştu.

Türkiye’de yüksek enflasyon ile birlikte artık emeklinin dayanacak gücü kalmadığını da kaydeden Hamzaçebi, “Çalışanın sorunu ayrı, emeklinin sorunu ayrı. Emekli ne yapacağını da bilemiyor. Aldığı ücret ile nasıl geçineceğini bilemiyor bunun nedeni aldığı ücret hiçbir harcamasına çare olamıyor. Bu nedenle artık emekli ücretlerine bir standart getirilmesi gerekiyor. Yani bugün emekli sivil toplum kuruluşları ve birçok emekli vatandaş kök maaşların farklılığından söz ediyor. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu yaşam koşulları karşısında bu kadar farklı rakamların yerine en düşük emekli maaşına tek bir standart getirilmesi, böylelikle kök maaşların farkının ortadan kaldırılarak emekli ücretlerine bir çözüm bulunması gerekir. Bu konu yasa ile çok rahat çözülebilir. İktidar isterse bunun teknik olarak hesaplamasını yapar ve bu sorunu çözebilir. Bu iktidarın isteğine, çözme iradesine bağlı bir konu. Emeklilerin kök maaşlarının az olması durumunu çözebilecek bir irade gösterdiler mi bu sorunun çözülmesi zor değil. Bir kanun teklifi ile bu sorunu çözebilirler. İktidar bugüne kadar ne istedi de yapmadı? İstediği tüm yasaları çıkardı buna ilişkin yasayı da bir gecede hazırlayıp TBMM’den uygun sürede en hızlı bir şekilde geçirebilirler. Anayasa değişikliğini bile yapabilen iktidar elbette bu sorunu da çözebilir. Emeklinin bu derdinin çözülmesi gerekir. Kanun teklifi ile de rahat çözülür, böylelikle Türkiye’de emekliler ne kadar ücret alacaklarını net olarak bilirler. Kök maaşı ayrı, hazine yardımı ile alınan maaş rakamı farklı olmamalı. Yasa ile çözülebilecek bir durum” ifadelerini kullandı.