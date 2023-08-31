Alina Boz bu defa yalnız paylaştı

Birlikteliklerini duyurdukları andan itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinden yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak aşk şehri Paris'te çekilmiş karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinden dikkat çeken yorumlar alıyor.

Sosyal medya hesabını yeni aşkına dair paylaşımlarla renklendiren Alina Boz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla bu akışın dışına çıktı.

Gün batımını izlerken çekilmiş karelerini sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Boz takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Güzel oyuncuyu zaman zaman tek başına görmek istediklerini söyleyen takipçileri paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Boz evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Mithat Can Özer ile olan uzun birlikteliğini sonlandırdıktan kısa süre sonra Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açmıştı.