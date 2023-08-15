Alina Boz gece yarısı çok aşığım pozu paylaştı

Umut Evirgen ile yeni bir aşka başlayan Alina Boz'dan romantik paylaşım geldi. Boz, sevgilisi ile samimi pozunu gece yarısı Instagram'da yayınladı ve kısa sürede gündem oldu.

Alina Boz gece yarısı çok aşığım pozu paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Ünlü çiftin birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

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Umut Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti. Bu kare magazin gündeminde uzun süre yer aldı. Ünlü çift, şimdi ise Alina Boz'un gece yarısı yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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Sevgilisi Umut Evirgen’le romantik pozunu ınstagram sayfasından takipçileri ile paylaşan Alina Boz kısa sürede gündem oldu. Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk dolu karesine sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü çiftin karesine; 'Bence adam büyü yapıyor', 'Alina'yı rahat bırak', 'Ay hepsine alıştım buna alışamam' gibi yorumlar yapıldı.

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