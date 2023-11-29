Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Pek çok kadın oyuncuyla birlikte olan Evirgen'in evlilik kararı herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu Alina Boz ile 5 ay önce aşk yaşadığını ilan ettiği Umut Evirgen düğün davetiyelerini arkadaşlarına göndermeye başladı.

Alina Boz ile Umut Evirgen 2 Aralık’ta evleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Boz ve Evirgen düğün için A46 Organizasyonuyla anlaştı, 90 kişilik düğünün davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.

DÜĞÜN YEMEKLERİ SOMER ŞEF'TEN

Çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Evirgen nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek.

Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen’in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.