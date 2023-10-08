Alina Boz ve Umut Evirgen aşk dolu pozlar vermeye devam ediyor

Umut Evirgen ile evlilik hazırlığı yapan Alina Boz, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen aşk dolu pozlar vermeye devam ediyor

Editör: Özlem KIRAL

Mithat Can Özer'den ayrılan ve kısa süre sonra Umut Evirgen ile aşk yaşayan Alina Boz'un keyfi yerinde.

Evlilik teklifi alan ve "Evet" cevabını veren Alina Boz, sosyal medya hesabından yeni bir kare yayınladı.

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AŞK DOLU POZ

Sevgilisi Umut Evirgen ile sarmaş dolaş pozunu paylaşan Alina Boz'a yorum yağdı. İkilinin aşk dolu karesi için, "Maşallah" diyen hayranları, nazar boncuk emojisi de koydu.

İkilinin 15 Kasım 2023 tarihinde bir yalı düğünüyle dünyaevine girecekleri öğrenildi.

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