Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme. O iddia ortalığı karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran Alina Boz, iki aydır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Özer ile olan ilişkisini evlilik yüzünden bitirdiği iddia edilen Alina Boz'un yeni ilişkisi için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme. O iddia ortalığı karıştırdı

Mithat Can Özer'le ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşka yelken açan Alina Boz, evliliğe emin adımlarla ilerliyor. Ünlü çiftin önümüzdeki kasım ayında evleneceği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.

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EVLİLİK PLANI YAPMAYA BAŞLADILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, işletmeciliğin yanı sıra çektiği sinema filmleriyle de adından söz ettiren Umut Evirgen, çok iyi anlaştığı ve çok aşık olduğu Alina Boz'la evlilik planı yapmaya başladı.

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Her yerde el ele, göz göze olan çiftin sürpriz yapıp kasım ayında evlenebileceği bile konuşuluyor.

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TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Alina Boz'a çok sayıda dizi teklifi gitti. Bu dizilerden birinin "Tutsak" isimli dizi olduğu belirtildi. Ancak güzel oyuncunun henüz "evet" dediği yeni bir dizi projesi yok. Umut Evirgen'le sık sık tatil planları yapan Boz, şu günlerde aşk hayatında yakaladığı mutluluğun tadını çıkarıyor.

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Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu.

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı.

Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Lisede kabin hizmetleri bölümü okuyan Boz, ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

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