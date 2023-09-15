Alina Boz ve Umut Evirgen ilk kez el ele görüntülendi

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Umut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Çift, geçtiğimiz aylarda Yunanistan’a gitmişti. Taze aşıklar, Muhsin Akgün objektifine poz vermiş ve ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan oyuncudan romantik paylaşım geldi. Alina Boz'un kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile ilan eden Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Mekandan çıkan yeni aşıklar Umut Evirgen ve Alina Boz, evlilik iddiaları ile ilgili sorulara, geçiştirme cevaplar vererek teşekkür etti. Araçlarına binen çift, daha sonra oradan ayrıldı.