Alişan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev aldığı iddiasına cevap verdi

Şarkıcı Alişan, 1.5 yıl önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki kızına 30 milyon liraya ev aldığı iddialarına cevap verdi.

Alişan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev aldığı iddiasına cevap verdi

Alişan, 1.5 yıl önce koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkmaya devam ediyor.

alisan-dan-yegenlerine-buyuk-jest-gauo9-001.jpg

Aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin iki çocuğunun okul masraflarını karşılayan şarkıcının, bu defa yeğenlerine büyük jest yaparak değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı iddia edilmişti.

alisan-dan-yegenlerine-buyuk-jest-ovb5y-001.jpg

“BİZİ YIPRATMAK İÇİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

2. Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Alişan, yeğenlerine 30 milyon lira değerinde ev aldığı haberlerini yalanladı. Çıkan haberlere ateş püsküren Alişan “Kasten yapılmış, kasten çıkarılmış bir şeyler diye tahmin ediyorum. Herhalde bizi yıpratmak için yapılmış diye düşünüyorum. Böyle şeylerin çıkması çok çirkin." diye konuştu.

İlgili Haberler
Şarkıcı Derya Uluğ: Kaybedilen canları ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım
Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor. Bugün yaptığı paylaşım yürekleri dağladı
Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı Güncel
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak