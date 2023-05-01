Alişan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev aldığı iddiasına cevap verdi

Alişan, 1.5 yıl önce koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkmaya devam ediyor.

Aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin iki çocuğunun okul masraflarını karşılayan şarkıcının, bu defa yeğenlerine büyük jest yaparak değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı iddia edilmişti.

“BİZİ YIPRATMAK İÇİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

2. Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Alişan, yeğenlerine 30 milyon lira değerinde ev aldığı haberlerini yalanladı. Çıkan haberlere ateş püsküren Alişan “Kasten yapılmış, kasten çıkarılmış bir şeyler diye tahmin ediyorum. Herhalde bizi yıpratmak için yapılmış diye düşünüyorum. Böyle şeylerin çıkması çok çirkin." diye konuştu.

