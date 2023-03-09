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Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı. Yaptığı paylaşım duygulandırdı

Alişan, ‘kardeşimin emanetleri’ dediği yeğeninin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı “Seni çok seviyorum amcam. Ve hep yanında olacağım Allah bana ömür verdiği sürece” notuyla duygulandırdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:42
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Alişan’dan duygulandıran paylaşım: Allah ömür verdiği sürece yanında olacağım

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı. Yaptığı paylaşım duygulandırdı
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Şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş, iki yıl önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin vefatıyla yıkılan ünlü isim, yeğeninin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

“İLK YÜRÜYÜŞÜ, İLK KONUŞMASI DÜN GİBİ AKLIMDA”

Alişan, yeni yaşına giren yeğeni için duygulandıran bir mesaj yayımladı:

“Benim güzelim, bitanem, minik aşkım büyüyor. Bugün 13 yaşında. 13 yıl önce bugün askerdeydim ve yeğenin doğmuş dedi komutanım, dünyalar benim oldu. Sonra minicik Eyşan’ı ilk kez acemi birliğinden dönünce kucağıma aldım. İlk yürüyüşü, konuşması, okula başlaması her şey dün gibi aklımda. Seni çok seviyorum amcam… Ve hep yanında olacağım Allah bana ömür verdiği sürece… Senden tek isteğim bugüne kadar olduğu gibi bizi başarılarınla hep gururlandırman. Sağlıkla inşallah, nice yaşlarını görelim aşkım benim… Eyşan’ım 13 yaşında…”
 

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