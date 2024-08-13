Alişan'ın karısı üniversite kazandı. Paraya para demeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alişan'ın karısı üniversite kazandı. Paraya para demeyecek

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Alişan, eşi Buse Varol'un kazandığı bölümü açıkladı. Buse Varol ise Alişan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sonunda hayalim gerçek oldu" sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında evlenen Buse Varol, evlilik sonrası setlere ara vermişti. Şu anda iki çocuk annesi olan Varol, bu yıl üniversite sınavına girdi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Alişan, eşi Buse Varol'un kazandığı bölümü duyurdu.

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında evlenmişti. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

BUSE ALİŞAN

İki çocuk annesi Buse Varol, setlere ara vermiş ancak bu yıl üniversite sınavına girmişti. Alişan, eşinin mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Alişan, Buse Varol'un havuz başındaki neşeli hallerini paylaşarak, "Evet, üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

Varol ise Alişan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.

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