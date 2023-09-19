Alışmış kudurmuştan beterdir atasözünün anlamı nedir?

Alışmış kudurmuştan beterdir atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Alışmış kudurmuştan beterdir atasözünün anlamı nedir?

Alışmış kudurmuştan beterdir sözünün anlamı: İyi denetleyemediğimiz alışkanlıklarımız, bizi güç durumda bırakır.

Alıştığı herhangi bir işten vazgeçemeyen kişi, o işi sanki kudurmuşçasına, saldırarak yapar. Bu tarz insanlar için alışkanlıklardan kolay kolay vazgeçmek mümkün değildir. Örneğin bir kişi bir hata yaptığı zaman ya da yaptığı bir eylemin sonunda kötü bir sonuçla karşılaştığı zaman o eylemi ya da işi bir daha yapmaz. Fakat alışmış insanlar için durum böyle değildir. Bu tarz kişiler sahip oldukları akışkanlıkları hep sürdürmek isterler.

Sonuçlarına bakmaksızın bu alışkanlıklarının üstüne giderler. Bu alışkanlıklarına karşı müthiş bir arzu ve istek duyarlar. Artık uyguladığı ve sürdürdüğü bu tarz alışkanlıklar o kişinin bir parçası olmuştur ve kişinin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi neredeyse olanaksızdır. Çünkü artık bu durum alışkanlıktan da öte, bir ihtiyaç haline gelmiştir.

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