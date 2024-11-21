Alistair Brownlee triatlona veda etti

İki kez olimpiyat triatlon şampiyonu olan Alistair Brownlee, 36 yaşında profesyonel sporculuk kariyerine veda etti. Brownlee, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyaya uzandıktan sonra başarısını 2016 Rio Olimpiyatları’nda da tekrarlayarak, bu unvanı koruyan ilk triatlet oldu.

2009 ve 2011 yıllarında dünya şampiyonu olan Brownlee, aynı zamanda gençler, 23 yaş altı, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olan tek triatlet olarak dikkat çekti. Başarılı sporcu, "Triatlon hayatımı derinden şekillendirdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ve hayal ettiğimden çok daha fazlasını başardım," diyerek veda mesajını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

BROWNLEE KARDEŞLERİN SPOR DÜNYASINDAKİ YERİ

Alistair Brownlee, kariyerine 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12. sırada başlamış, ancak asıl çıkışını 2012 Londra Olimpiyatları’nda gerçekleştirmişti. Kardeşi Jonny Brownlee ile birlikte triatlonu daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Alistair, Londra’daki zaferinde İspanyol rakibi Javier Gomez’i 11 saniye farkla geçmişti.

Brownlee kardeşler, sadece yarış pistlerinde değil, aynı zamanda toplumsal fayda alanında da büyük katkılar sağladı. 2012’den sonra kurdukları Brownlee Vakfı ile her yaştan çocuğu triatlona teşvik eden programlar düzenlediler. Ayrıca, Alistair’in 2016’da Meksika’daki Dünya Serisi yarışında bitkin düşen kardeşini son metrelerde destekleyerek yarışı tamamlamasına yardım etmesi, spor dünyasında unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

SPOR DÜNYASININ İKONU

Dünya Triatlon Başkanı Antonio Arimany, Brownlee’nin spora katkılarının "ölümsüz" olduğunu belirterek, "Alistair, triatlon dünyasının gerçek bir ikonu ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Brownlee, olimpiyat başarılarının yanı sıra 18 yıllık kariyerinde 22 Dünya Serisi altını ve 2014 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda iki altın madalya kazandı. Ancak 2021 Tokyo Olimpiyatları’na katılamaması, onun için hayal kırıklığı oldu. Bu dönemde yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Brownlee, olimpik mesafe yarışlarını bırakarak uzun mesafe triatlonlara ve Ironman etkinliklerine yöneldi.

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR

Brownlee, emeklilik sonrası hayatında daha yavaş bir tempoya geçmeyi planlasa da heyecan verici etkinlikler ve maceralara katılmayı hedefliyor. Spor dünyasında bir dönemi kapatan Brownlee, hem başarılarıyla hem de insani yönüyle iz bırakmayı başardı.