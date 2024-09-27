Aliyev, Azerbaycan'ın yeni nesil savaş uçaklarını tanıttı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çarşamba günü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda JF-17C (Blok-III) çok amaçlı savaş uçaklarının resmi tanıtımına katıldı. Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin’in Chengdu Uçak Sanayi Şirketi tarafından geliştirilen bu son teknoloji savaş uçakları, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda görev yapma kapasitesine sahip. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve PAC Başkanı Yardımcısı Mareşal Hakim Raza, Cumhurbaşkanı Aliyev’e uçağın taktik ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

JF-17C (Blok-III), hava-hava ve hava-yer muharebe yetenekleriyle donatılmış tek motorlu bir muharebe uçağı olup, gelişmiş aviyonikler, yeni bir AESA radarı ve iyileştirilmiş elektronik harp yetenekleri gibi önemli yükseltmeler sunuyor. 1,6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Azerbaycan, 30 adet JF-17 (Blok-III) jet uçağı ithal edecek. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan’ın askeri gücünün artırılmasının bir numaralı öncelik olduğunu vurguladı ve 2025 bütçesinde savunma ve ulusal güvenlik için yaklaşık 4 milyar dolar öngörüldüğünü belirtti. Global Firepower’ın 2024 yıllık incelemesinde Azerbaycan, 145 ülke arasında 59. sırada yer alıyor ve Güney Kafkasya’nın en güçlü ordusuna sahip.