Aliyev: “Barış anlaşmasının temel şartı Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir”

Aliyev, Kanada’nın yeni büyükelçisi Kevin Hamilton’un güven mektubunu kabul ederken, Ermenistan’la olan ilişkilere dair kritik konulara değindi.

Aliyev, "BM Güvenlik Konseyi’nin üç daimi üyesi çatışmanın çözülmesini istemediği için çözüm bulunamadı" diyerek, Ermenistan’ın işgalindeki Azerbaycan topraklarının durumuna vurgu yaptı. "Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, Azerbaycan’a karşı olan toprak iddialarının sona ermesi için kritik bir öneme sahiptir" şeklinde konuşan Aliyev, barış anlaşmasının imzalanması için bu adımın atılmasının gerekliliğini vurguladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelerde arabulucular olmadan ilerleme kaydedildiğini belirten Aliyev, "Sınırların belirlenmesi konusunda olumlu adımlar attık ve barış anlaşması metninin ana maddelerini birkaç ay içinde sonuçlandırabiliriz" dedi. Karabağ bölgesindeki durumun çözümüne yönelik olarak da çaba gösterdiklerini ifade eden Aliyev, geri dönüş hakkının Batı Azerbaycan Topluluğu temsilcilerine de sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aliyev, "Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardaki Azerbaycanlıların geri dönüşü ve maddi, kültürel mirasımızın korunması önemlidir" diyerek, sürecin adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlanması gerektiğini belirtti.