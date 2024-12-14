Aliyev, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Mihail Kavelashvili'ye yazdığı kutlama mesajında, seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinin tarihsel olarak dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde şekillendiğini belirterek, bu sağlam temele dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin günümüzde her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Aliyev, iki ülkenin karşılıklı güven ve saygı üzerine kurduğu ilişkilerinin, bölgesel güvenliği ve ekonomik potansiyelin artırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışılacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Kavelashvili'ye, Gürcistan halkının refahı için yapılacak çalışmalarında başarılar diledi ve onun sağlıklı, mutlu ve başarılı bir görev dönemi geçirmesini temenni etti.

Aliyev'in mesajı, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi gerektiği bir dönemde gelmiş oldu. Bu samimi tebrik, iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğinin bir göstergesi olarak kayda geçti.

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