Aliyev ile Paşinyan bir araya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Karabağ’daki son çatışmaların ardından St. Petersburg’da yapılacak olan BDT’nin gayriresmi zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı toplantı, Ermenistan’ın BDT toplantılarına bir süre katılmamasının ardından Paşinyan’ın bizzat katılma kararı aldığı önemli bir buluşma olacak. Aliyev ve Paşinyan, Eylül 2023’teki olaylardan sonra ilk kez aynı masa etrafında oturacaklar, ancak ikilinin bir görüşme planlayıp planlamadıkları henüz bilinmiyor.

İki lider en son Temmuz’da Brüksel’de görüşmüşlerdi. Karabağ’da Eylül’de yeniden başlayan çatışmalar, Rus barış gücünün arabuluculuğu ile sona ermiş ve Dağlık Karabağ’daki silahlı oluşumların silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan’a taşınmaya başlamış ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarının lağvedilmesi kararı alınmıştı. Paşinyan, son dönemde BDT ve KGAÖ etkinliklerine katılmayı reddetmiş, ancak 25 Aralık’ta AEB toplantısına ve 26 Aralık’taki BDT Zirvesi’ne katılacağı açıklanmıştı.