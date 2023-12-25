Aliyev ile Paşinyan bir araya geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Aliyev ile Paşinyan bir araya geliyor
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Ruzya’da başlayacak zirvede bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Karabağ’daki son çatışmaların ardından St. Petersburg’da yapılacak olan BDT’nin gayriresmi zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı toplantı, Ermenistan’ın BDT toplantılarına bir süre katılmamasının ardından Paşinyan’ın bizzat katılma kararı aldığı önemli bir buluşma olacak. Aliyev ve Paşinyan, Eylül 2023’teki olaylardan sonra ilk kez aynı masa etrafında oturacaklar, ancak ikilinin bir görüşme planlayıp planlamadıkları henüz bilinmiyor.

İki lider en son Temmuz’da Brüksel’de görüşmüşlerdi. Karabağ’da Eylül’de yeniden başlayan çatışmalar, Rus barış gücünün arabuluculuğu ile sona ermiş ve Dağlık Karabağ’daki silahlı oluşumların silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan’a taşınmaya başlamış ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarının lağvedilmesi kararı alınmıştı. Paşinyan, son dönemde BDT ve KGAÖ etkinliklerine katılmayı reddetmiş, ancak 25 Aralık’ta AEB toplantısına ve 26 Aralık’taki BDT Zirvesi’ne katılacağı açıklanmıştı.

Son Haberler
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı Gündem
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti Ekonomi
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor Sağlık
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü Gündem
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor Dünya
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor
Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor Teknoloji
Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor
Kırıkkale ve Düzce’de toplamda 21 kaçak yakalandı Gündem
Kırıkkale ve Düzce’de toplamda 21 kaçak yakalandı