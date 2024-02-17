Aliyev ile Paşinyan Münih’te bir araya geldi

Kaynak: DHA
Aliyev ile Paşinyan Münih’te bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Almanya’nın Münih şehrinde Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un davetlisi olarak bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Toplantıda iki ülke arasında yürütülen barış anlaşması görüşmeleri, ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımlar, sınır belirleme çalışmaları gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlıkları’na barış anlaşması ve sınır belirleme komisyonunun yakın bir zamanda toplanması için talimat verildi. COP29’da sağlanan karşılıklı anlayış ve ilerlemenin olumlu bir gelişme olduğu belirtildi” denildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da “Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde normalleşme süreci, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için yapılacak hamleler konuşuldu. Barış anlaşmasıyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi hususunda anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz ise üçlü toplantı sonrası “Almanya ve Avrupa olarak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu konuda her iki ülke lideriyle de görüştüm. Her iki tarafın da açık sorunları yeni şiddet olaylarına yol açmadan çözmeye kararlı olması sevindirici” açıklamasında bulundu.

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