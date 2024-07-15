Aliyev’den Erdoğan’a 15 Temmuz Mektubu

Kaynak: AA
Aliyev’den Erdoğan’a 15 Temmuz Mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

Aliyev, mektubunda darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını ifade etti.

Aliyev, menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve milli birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır." ifadesini kullanan Aliyev, darbe girişiminin önlenmesinde Erdoğan'ın büyük rol oynadığını ve Türk halkının onun etrafında birleşerek devletine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını vurguladı.

Aliyev, "Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu, sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu." fadelerine yer verdi.

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

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