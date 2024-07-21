Aliyev’den Kıbrıs mesajı

Kaynak: İHA
Aliyev’den Kıbrıs mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu yıl ikincisi düzenlenen Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Şuşa'da düzenlenen etkinlik, Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından "Yanlış Bilginin İfşa Edilmesi: Dezenformasyonla Mücadele" temasıyla gerçekleştirildi. Aliyev'in açılış konuşması, 50'den fazla ülkeden 150'den fazla katılımcının yer aldığı forumda yapıldı.

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Aliyev, Güney Kafkasya bölgesinde tarihi bir dönüşüme tanık olduklarını vurgulayarak, "Biz işgali, verdiğimiz kurbanları ve kazandığımız büyük zaferi asla unutmayacağız. Bu zafer, bizim ve gelecek nesillerimizin gurur kaynağı olacaktır. Ancak geçmişe odaklanmak yerine ileriye bakmalıyız" şeklinde konuştu. Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin bölgede jeopolitik değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bölgede geleneksel ittifaklar zayıfladı ve yeni iş birliği biçimleri ortaya çıktı. Geçen sene Eylül ayındaki toprak bütünlüğümüzün restorasyonu, modern tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan'ın uzun yıllar boyunca manipülasyon ve yalanlarla karşı karşıya kaldığını belirten Aliyev, uluslararası medyada Azerbaycan ile ilgili yanıltıcı bilgilerin yer aldığına dikkat çekti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı birkaç ay önce Azerbaycan'a davet ettiğini hatırlatan Aliyev, "Kendisini Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne davet ettim ve bu zirvede KKTC bayrağıyla temsil edildi. Bu, KKTC'nin tanınması açısından önemli bir adımdı. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

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