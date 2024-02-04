Alkol alan şahsı uyardı. Kalbinden bıçaklandı

Kaynak: DHA
Alkol alan şahsı uyardı. Kalbinden bıçaklandı
Kırşehir'de mahalle bekçileri gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden şahısları uyardı. Uyarı sonrasında alkol alan şahıslardan K.B, kendisini uyaran bekçiyi 500 metre takip ettikten sonra bekçiyi kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan bekçi B.Y'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kırşehir’de görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü. Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı.

Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden K.B. ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA BEKÇİYİ BIÇAKLADI

K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan K.B. ile beriaberindeki 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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