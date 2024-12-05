Alkol fiyatları fahiş diye yüzey temizleyici içti! Yaşlı adamın durumu hastanede belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkol fiyatları fahiş diye yüzey temizleyici içti! Yaşlı adamın durumu hastanede belli oldu

İstanbul'da hastanede ortaya çıkan akılalmaz olay duyanları şaşkına çevirdi. Arnavutköy'de yaşayan 72 yaşındaki bir şahıs alkol fiyatlarının pahalı olması sebebiyle internetten içinde alkol barındıran 5 litrelik yüzey temizleyici sipariş ederek içti. Hastanelik olan adam ilk kez yüzey temizleyici içmediğini söyleyerek, '5 litresi bana 15 gün yetiyor' ifadelerini kullandı.

İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını fahiş bulan 72 yaşındaki adam internetten sipariş il 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ İÇTİĞİ ANLAŞILDI

İstanbul Arnavutköy'de ikamet eden 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı anlaşıldı.

"5 LİTRESİ 15 GÜN İDARE EDİYOR"

Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu. Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

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