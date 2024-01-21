Alkol kullananlar makarna yerse ne olur

Alkolün etkilerini azaltmak için alkol öncesi veya sırasında karbonhidratlı yiyecekler yemek faydalı olabilir. Çünkü karbonhidratlar midenin boşalmasını yavaşlatır ve alkolün kana karışmasını geciktirir. Ayrıca, karbonhidratlar kan şekerini dengeler ve alkolün neden olduğu hipoglisemi riskini azaltır.

KİLO ALIMINA DİKKAT



Alkol aldıktan sonra karbonhidrat tüketmek kilo alımına neden olabilir. Çünkü alkol, vücudun yağ yakmasını engeller ve karbonhidratların yağ olarak depolanmasını kolaylaştırır. Ayrıca, alkol kan şekerini düşürerek şekerli veya basit karbonhidratlı yiyeceklere karşı istek uyandırabilir. Bu nedenle, alkol aldıktan sonra karbonhidrat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve lifli, kompleks karbonhidratları tercih etmek önemlidir. Örneğin, yulaf, meyve, sebze veya yumurta gibi besleyici ve doyurucu yiyecekler iyi seçeneklerdir.