Alkole bir zam daha. Tek kadehi bile lüks oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 20 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Famous Grouse ve Jagermeister viskilerine zam yapıldığını duyurdu.

YENİ FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ

Famous Grouse'un en düşük fiyatı 520 TL'ye,

Jagermeister'ın en düşük fiyatı ise 575 TL'ye yükseldi.

En yüksek fiyatlar ise Jagermeister için bin 450 TL,

Famous Grouse için ise bin 290 TL olarak güncellendi.

Söz konusu zamları gören sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde diğer alkol gruplarına da zam geldiğini hatırlatarak sigaraya da zam yapıldığına dikkat çekti ve "Alkol almak zaten lükstü, yine yanından geçip gideceğiz belli ki..." yorumunda bulundu. Sigaraya yapılan zamma dikkat çeken bir diğer vatandaş ise, en ucuz sigaranın 67 TL olduğunu hatırlatarak "Sigara aldık da alkol kaldı" yorumunu yaptı.

SAKİ ALKOL GRUBU DA 16 TEMMUZDA ZAMLANMIŞTI

Saki grubuna ait alkollü içeceklerde de zam yapıldığı açıklanmıştı.

Rakı, votka, cin, şarap ve likör gibi içkilerin fiyatları yüzde 10-15 oranında yükselmiş, güncel liste paylaşılmıştı.

8 TEMMUZDA ALTERNATİF ALKOL SINIFINA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından 8 Temmuz tarihinde de alternatif alkol grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

British American Tobacco (BAT) grubu, fiyatlara 5 ila 10 TL arasında artış yapıldığı duyurulmuştu.

BAT grubunda bulunan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısı ise 79 TL’ye yükseldiği ortaya çıkmıştı. Açıklanan fiyat artışının 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilmişti.