Alkole bugün de zam geldi. 70'lik o marka rakının fiyatı çeyrek altını solladı

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Alkole bugün de zam geldi. 70'lik o marka rakının fiyatı çeyrek altını solladı

ÖTV artışı nedeniyle geçen haftadan bu yana zam üstüne zam gelen alkol ve sigara grubundan bu kez de nasibini Saki alkol grubu aldı. Fiyatlar yüzde 10-15 oranında arttı.

Alkol ve sigara ürünlerindeki ÖTV artışı, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyen zamlarla devam ediyor.

TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu verilerinin ardından, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki vergi oranlarının artırılmasıyla fiyatlar yeniden yükseldi.

SAKİ GRUBUNA ZAM

Son olarak, Saki grubuna ait alkollü içeceklerde de zam yapıldı. Bu kapsamda rakı, votka, cin, şarap ve likör gibi ürünlerin fiyatları arttı.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, resmi X hesabında zamlı fiyat listesini paylaştı.

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Yeni fiyat tarifesine göre, rakı, votka, cin, şarap ve likör gibi içkilerin fiyatları yüzde 10-15 oranında yükseldi. Bazı içki türlerinin yeni fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

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