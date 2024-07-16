Alkole bugün de zam geldi. 70'lik o marka rakının fiyatı çeyrek altını solladı

Alkol ve sigara ürünlerindeki ÖTV artışı, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyen zamlarla devam ediyor.

TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu verilerinin ardından, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki vergi oranlarının artırılmasıyla fiyatlar yeniden yükseldi.

SAKİ GRUBUNA ZAM

Son olarak, Saki grubuna ait alkollü içeceklerde de zam yapıldı. Bu kapsamda rakı, votka, cin, şarap ve likör gibi ürünlerin fiyatları arttı.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, resmi X hesabında zamlı fiyat listesini paylaştı.

Yeni fiyat tarifesine göre, rakı, votka, cin, şarap ve likör gibi içkilerin fiyatları yüzde 10-15 oranında yükseldi. Bazı içki türlerinin yeni fiyatları ise şu şekilde belirlendi: