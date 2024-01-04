Alkole dev yeni yıl zammı geldi. Artık tadını bile unutacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Alkole dev yeni yıl zammı geldi. Artık tadını bile unutacaksınız
Zam öpücüğü devam ediyor. Yeni yılda Jack alkol grubuna zam yağmuru yağdı. Yüzde 30 civarında zam yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını açıkladı. Yeni yıla zamlarla giren Türkiye’de zam öpücüğü sürüyor.

Benzin, motorin ve alkole yeni yılda zamlarına geleceği belirtilmişti. Alkollü içeceklere yeni yılda ilk zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Jack grubuna zam geldiğini duyurdu.

Öte yandan Dündar, yeni yılın alkole ilk zammı olduğunu da açıkladı. Erol Dündar, "İlk zammımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı.

Açıklanan verilere göre yüzde 30 civarında bir zam yapıldı. Jack’ın litresi 325 TL zamlandı.

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Öte yandan TÜİK verileri açıklandı. Tüketici fiyatları yüzde 53.40’a ulaştı. Yurt içi üretici fiyatları yüzde 53.15’e çıktı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zamların peş peşe geleceğini söylemişti.

Bingöl, “Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık %25’in üzerinde zam gelecektir. Şimdiden iyi yıllar dilerim…” ifadelerini kullanmıştı.

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