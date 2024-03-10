Alkolik olduğunuzu nasıl anlarsınız

Alkolik olduğunuzu anlamak için, alkol kullanımınızın hayatınızda yarattığı sorunlara bakabilirsiniz. Örneğin, alkolü bırakmakta zorlanıyor, alkol yüzünden iş, aile veya sağlık problemleri yaşıyor, alkolü stres, kaygı veya depresyonla başa çıkmak için kullanıyor olabilirsiniz. Ayrıca, alkol için yüksek bir tolerans geliştirmiş, alkol almadığınızda yoksunluk belirtileri hissetmiş, alkolü saklama veya gizleme ihtiyacı duymuş, alkolü uygun olmayan zaman veya yerlerde kullanmış olabilirsiniz.

Eğer bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, alkolik olduğunuzu kabul etmek ve yardım aramak önemlidir. Alkolizm bir hastalıktır ve tedavi edilebilir¹. Alkolü bırakmak, alkolün hayatınızda yarattığı problemleri çözmenin tek yoludur.

Bırakmak kolay olmayabilir, ama çabalarınız daha sağlıklı olmak, insanlarla daha iyi ilişkiler kurmak ve başarma hissini yaşamak ile ödüllendirilecektir...