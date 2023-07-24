Alkollü araç kullanırken kazan yapan Adalet Bakanı istifa etti

BBC’de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Kiri Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlandı.

Gözaltına alınması sonrası Allan, polis karakoluna götürüldü ve burada dört saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Pazar gecesi Wellington’da gerçekleşen trafik kazasında ölü ya da yaralı olmadığı bildirilirken Allan’ın, ileriki bir tarihte, hakkındaki suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Eski Bakan, şimdilik parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.

'KİŞİSEL ZORLUKLAR' NEDENİYLE DE İZİN ALMIŞTI

Konuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Başbakan Chris Hipkins, “Bakanlık görevini devam ettirmesinin sürdürülemez olduğuna kanaat getirdi. Özellikle de Adalet Bakanı olarak...” dedi.

Eski Bakan Allan, daha önceden başka bakanlık görevlerinde de bulunmuştu. Yakın zamanda, “kişisel zorluklar” nedeniyle izin aldığı da biliniyordu.

Geçen ay partneri ile yaşadığı ayrılığı doğrulayan Allan'a, çalışanlarıyla “kötü iş ilişkileri” içerisinde olduğu suçlaması da yöneltilmişti.

Allan yaptığı açıklamada, “Dün yaptıklarım iyi olmadığımı gösteriyor” dedi ve siyasetteki geleceğini de değerlendireceğini ekledi.