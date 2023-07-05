Alkollü içkiye ve sigaraya dev zam. Enflasyonun açıklanmasının ardından yola çıktı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıklar açıklamaz alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı da belli oldu.

Alkollü içkiye ve sigaraya dev zam. Enflasyonun açıklanmasının ardından yola çıktı

Editör: Özlem Kıral

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

Buna göre, alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14.82 artacak.

Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,82 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.

DÜN ALKOLE ZAM GELDİĞİ AÇIKLANDI

Doların önlenemez yükselişi, bütçede oluşan açıklar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Chivas marka viskiyi da bünyesi altında barındıran Perno grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Yeni zamlara göre 100 cl’lik Chivas viski bin 200 lira oldu.

Dündar gelen zammı, “Perno gurubuna #ZamGeldi ve #zam yağmuru başlıyor hazır mısınız?” diye paylaşmıştı.

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2 GÜN ÖNCE DE SİGARAYA ZAM HABERİ GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarına 2 gün önce zam geldiği açıklanmıştı. Esse markasının da içinde bulunduğu KT&G sigara grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptığını duyurmuştu.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TELE1'e yaptığı açıklamada, diğer sigara gruplarının da kısa süre içinde zamlı listelerini yayınlayabileceklerini söylemişti.Aybaş, ekonomik krizin etkisiyle maliyetlerin arttığını ve seçim sonrası birçok sektörde zam haberlerinin geldiğini ifade etmişti.

Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” demişti.

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