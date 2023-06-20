Alkollü kişi hastaneyi birbirine kattı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alkollü şekilde gelen iki şahıs hastaneyi birbirine kattı. Birçok personele sözlü şekilde sataşarak, sorun çıkartan şahıslar hastane polisince ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi

Alkollü kişi hastaneyi birbirine kattı

İHA'nın haberine göre, olay, 18 Haziran Pazar günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin travma bölümünde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastaneye alkollü şekilde gelen iki şahıs, çalışan personelin birçoğuna sözlü olarak sataştı.

Adeta hastaneyi birbirine katan şahısları hastane polisi ters kelepçe yaparak etkisiz hale getirildi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın etkisiz hale getirilerek hastaneden uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

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