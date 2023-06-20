Alkollü kişi hastaneyi birbirine kattı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alkollü şekilde gelen iki şahıs hastaneyi birbirine kattı. Birçok personele sözlü şekilde sataşarak, sorun çıkartan şahıslar hastane polisince ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi