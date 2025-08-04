Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Erzincan'ın Hocabey Mahallesi'nde gece geç saatlerde alkollü bir kişi, bir iş yerinin camlarını kırarak çevreye zarar verdi.

Erzincan'ın Hocabey Mahallesi 1008. Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini korkuttu. Alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden bir şahıs, bir iş yerinin camlarını kırarak çevreye zarar verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Alkollü şahıs camları kırdıktan sonra iş yerinde bulunan bazı gıda maddelerini yola fırlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde hafif yaralandığı tespit edilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

Alkollü şahıs dehşet saçtı!

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