Alkollü şahıs mahalledeki araçlara zarar verdi

Kaynak: İHA
Alkollü şahıs mahalledeki araçlara zarar verdi
Denizli’de alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, mahallede bulunan park halindeki araçlara zarar verdi ve ortadan kayboldu.

Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde alkollü bir şahıs mahallede bulunan araçlara zarar verdi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Ramazan Yılmaz, camının kaldırım taşıyla kırıldığını gördü. Aracın içinden herhangi bir şey çalınmadığını fark eden Yılmaz, diğer araçlarda da hasar olduğunu gördü.

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Yılmaz’ın komşularına haber vermesi üzerine araçlarının yanına gelen vatandaşlardan Ünal Can, aracının tavanının konserve teneke kutusuyla çöktüğünü fark etti ve ihbarda bulundu. Mahalleye sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 8 otomobile zarar verildiğini belirledi.

Alkol şişesiyle araçları çizen, kaldırım taşıyla camı kıran ve teneke kutusuyla araç tavanına zarar veren alkollü şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç sahipleri, zararın tespiti ve şüphelinin bulunması için polise başvurdu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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