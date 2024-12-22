Alkollü şahıs otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti: Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alkollü şahıs otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti: Görüntüler ortaya çıktı

Elazığ’da A.A , isimli kişinin otoparkta bulunan otobüsün, camı kırdıktan sonra düz kontak yaparak götürdüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla ile yakalanmıştı.

Olay, 20 Aralık'ta 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. A.A., camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. A.A., İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi.

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, otobüsü durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, A.A.'nın otobüsü kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan A.A., çevredekilerin bakışları altında otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa geçiyor. Görüntülerde ayrıca bir polis ekibinin de otobüsün arkasında ilerlediği görülüyor.

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

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