Alkollü şahıs rastgele ateş açtı: Facia teğet geçti

Kaynak: İHA
Alkollü şahıs rastgele ateş açtı: Facia teğet geçti
Kocaeli Derince'de alkollü şahıs tarafından caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun bir dairenin mutfak kısmına isabet etti.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde İ.A. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle bir kıraathanenin önünde tabancayla rastgele etrafa ateş açtı.

Tabanca sesleriyle irkilen ve uyanan yurttaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler tarafından etkisiz hale getirilen İ.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi.

Suç aleti tabancasına da el konulan İ.A., gözaltına alındı.

FACİA TEĞET GEÇTİ, KURŞUN DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ

Öte yandan İ.A’nın tabancasından çıkan kurşunlardan birinin 3 katlı bir binanın 1’inci katındaki dairenin camına isabet ettiği tespit edildi.

O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Daire sakinleri konuya ilişkin şikayetçi olurken caddede de 10’a yakın boş ve dolu kovan bulundu.

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