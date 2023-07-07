Alkollü şekilde kullandığı tır bariyerlere çarpıp yandı

(DHA) Olay, saat 23.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Maden ocağında şoför olarak çalışan Kenan Çağlayan yönetimindeki 26 ADL 460 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bir süre bariyerlere sürtünen TIR'ın yakıt deposu delindi. Yaklaşık 500 metre ilerleyen TIR’da yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü Çağlayan aracı durdurarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında TIR çekicisi kullanılmaz hale geldi.

SÜRÜCÜ 2.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yangında kolundan hafif yaralanan Kenan Çağlayan, ambulansta ayakta tedavi edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Çağlayan, "Ön lastik patladı. Daha sonra depo alev aldı. Allah’a çok şükür bende bir şey yok. Maden sahasına gidiyordum. Araba boştu zaten” dedi.

İşlemlerinin ardından Çağlayan, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Tek şeridi kapatılan çevreyolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.