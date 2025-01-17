Alkollü sürücü motosikletli polisi sıkıştırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü motosikletli polisi sıkıştırdı

Antalya'da sürücü Emre K. otomobiliyle trafik polisi Rıdvan Ş'yi sıkıştırdı. Polis metrelerce savrularak yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Antalya Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi D-400 Kara Yolu Serik Caddesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Rıdvan Ş., aynı istikamette seyir halinde olan 34 YC 783 plakalı otomobilin sürücüsü Emre K.'nin sıkıştırmasıyla, motosikletinin kontrolünü kaybedip yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosikletten düşen polis memuru Rıdvan Ş., yolun karşısındaki alt geçide doğru savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Rıdvan Ş.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otomobil sürücüsü Emre K. ise gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Emre K.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

​​​​​​​

Ehliyeti de yanında bulunmayan Emre K.'ye, "Alkollü araç kullanmak" ve "Ehliyetini yanında bulundurmama" suçlarından 15 bin TL ceza uygulandı. Emre K.'nin ehliyetine, 2023 yılında da alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Emre K., polis merkezine götürüldü.

​​​​​​​

Son Haberler
Belçika'da Tedesco dönemi kapandı
Belçika'da Tedesco dönemi kapandı
Batman'da iki aile arasında silahlar konuştu
Batman'da iki aile arasında silahlar konuştu
Osmaniye’deki tatbikat gerçeğini aratmadı! Göçükte kalan 2 kişi kurtarıldı
Osmaniye’deki tatbikat gerçeğini aratmadı!
Manchester City’nin Marmoush’a ödeyeceği dev bonservis ortaya çıktı
Manchester City’nin Marmoush’a ödeyeceği dev bonservis ortaya çıktı
Devlet okulunda skandal görüntü! Öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı
Devlet okulunda skandal görüntü! Öğretmen okul bahçesinde şampanya patlattı