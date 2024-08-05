Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Olay, Halaskargazi Caddesi'nde saat 13.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihad Kadibulban'ın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile ve motosiklete çarparak yan yattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Cihad Kadibulban, vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yapan araçta bulunan 63 bin lira ise polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi'nin Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı ve bu durum uzun süreli bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Yan yatan hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.