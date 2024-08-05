Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Şişli'de, bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında, alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından aracından çıkarılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Olay, Halaskargazi Caddesi'nde saat 13.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihad Kadibulban'ın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile ve motosiklete çarparak yan yattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Cihad Kadibulban, vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yapan araçta bulunan 63 bin lira ise polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi'nin Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı ve bu durum uzun süreli bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Yan yatan hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

90157-5.jpg

90157-4.jpg

90157-3.jpg

90157-2.jpg

90157-1.jpg

90157.jpg

Son Haberler
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi Yaşam
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi
Isparta'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı Gündem
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi Ekonomi
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun Gündem
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun
Çocukların oyunu samanları yaktı Gündem
Çocukların oyunu samanları yaktı