Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı
Bursa’da aracıyla kaldırıma çarpan daha sonra da sızan alkollü sürücü, polisler ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü, aracıyla kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra, alkol nedeniyle sızan sürücü polis ekipleri zorladı.

Söz konusu kaza, İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak’ta gerçekleşti. 55 yaşındaki Zakir K., seyir halindeyken aracın kontrolünü yitirmesi sebebiyle kaza yaptı. Kaldırıma çarpan sürücü, aracın içinde sızdı. Kazanın olduğu yere polis ekipleri gönderildi.

POLİS EKİPLERİNİN ZOR ANLARI

Aracın içinde sızan alkollü sürücüyü, polis uyandırdı. Sürücüyü uyandırmak için büyük bir çaba gösteren polis ekipleri, sürücüye alkol testi yaptı. Alkolmetreye düzgün üfleyemeyen sürücüye polisler, nasıl üfleneceğini gösterdi. Alkol testi sonucunda sürücü Zakir K.’nin 2. 34 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, sürücüye 4 bin 64 TL ceza uyguladı.

Polisler, ifadesini almak için sürücüyü karakola götürmek istedi fakat sürücü polis aracına binmeyi kabul etmedi. Alkollü sürücüyü ikna edebilmek için polisler dakikalarca uğraştı. En sonunda polisin “Gel, beraber binelim” söylemiyle sürücü araca binmeyi kabul etti.

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