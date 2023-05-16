Alkollü sürücü tramvay yoluna girdi

Konya’da otomobiliyle tramvay yoluna giren, 2,15 promil alkollü olduğu belirlenen S.Y.’nin ehliyetine el konuldu. S.Y.’nin otomobiliyle tramvay yolunda ilerlemesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alkollü sürücü tramvay yoluna girdi

Olay, saat 06.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İş nedeniyle Ankara'dan Konya'ya gelen S.Y., park halindeki 06 BUJ 701 otomobilinde içki içtikten sonra yola çıktı. Aracıyla tramvay yoluna giren S.Y.’yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobili durdurdu. S.Y.’nin yapılan kontrolünde 2,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.Y.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanarak ehliyetine de el konuldu.

Sürücü S.Y.'nin ters yoldan tramvay yoluna girip ilerlemesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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(Kaynak: DHA)

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