Alkollü sürücü yön tabelasına çarptı. 3 kişi araçta sıkıştı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu’nda meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Tolga Yücetürk’ün kontrolündeki araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol ayrımında bulunan yön tabelası direğine çarptı.

Gerçekleşen kazada, Yücetürk ve arkadaşları 23 yaşındaki Semih Kıdımoğlu ve Erdem Eminoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi araçtan kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Tolga Yücetürk’ün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.