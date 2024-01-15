Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü

Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, şehir merkezine gitmekte olan Umut A. (23) yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole uçan araç, takla atarak yan durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralanan sürücü Umut A. ve Keziban Nur Acer (20) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler ise olay yerinde yapılan incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Sürücü Umut A.'nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Keziban Nur Acer’in 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Umut A.'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.