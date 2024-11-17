Alkollü sürücünün tahliyesi protesto edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki Efehan Kılıç yaşamını yitirdi.

2,77 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Ömer Faruk Ç. (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 79 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren Kılıç'ın ailesi ve vatandaşlar, "Efehan için adalet" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Efehan'ın annesi Özlem Kılıç, "O katilin cezasını çekmesini istiyoruz. Adalet yerini bulmalı. Oğlumun bedeli 2 ay olmamalı. Hiçbir anne ve baba böyle bir acıya dayanamaz" ifadelerini kullandı.