Alkolü sürücü takla attı '2 kişi yaralandı

İstasyon Mahallesi Güney çevre yolu sanayi sitesi mevkiinde yaşanan kaza ile ilgili alınan bilgilere göre sürücü R.S. yönetiminde bulunan 01 YK 314 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine ters takla atarak ters durabildi. Araçta bulunan 4 kişiden 2’si yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine kazanın yaşandığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü R.S’ye yapılan alkol testinde 1.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.