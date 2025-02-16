"Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin"! Hande Erçel ile Barış Arduç'un sahneleri olay oldu

Geçen yaz Alaçatı'da çekilen, 'Rüzgara Bırak' filmi izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Ceylan Naz'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu film, dün Netflix'te yayına girdi. Hande Erçel ile Barış Arduç’un cesur sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Erçel ile Arduç'un cesur sahnelerine izleyiciler "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumunda bulundular.

"ENERJİLERİ GÜZEL"

Barış Arduç eşi Gupse Özay geçen hafta "Hande ile Barış'ı çok beğendim. İkisi de güzel bir enerji yakaladı. Barış'ın sadece zekasını kıskanırım" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ise 'Rüzgara Bırak' filmi için henüz yorum yapmadı.