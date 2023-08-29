Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı

108 yıl önce 10 askerin donarak şehit olduğu Allahuekber dağına dedesinin vasiyeti üzerine bir barınak yapan İsmet Farızoğlu, herkesin bu barınaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

KAYNAK: İHA
Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı


Şenkaya'nın Ormanlı mahallesinden 82 yaşındaki İsmet Farızoğlu dedesi Ali Alver’in vasiyeti üzerine Allahuekber dağına zorda kalan insanlar sığınsınlar diye 2014 yılında barınak yaptı. 1914 yılında Allahuekber Dağı'ndan geçerken çeşme başında donarak şehit olan 10 askere 1915 yılının Mayıs ayında rastlayan Ali Alver Torunu İsmet Farızoğlu'na vasiyet ederek bu dağa bir sığınak yapmasını istedi. İsmet Farızoğlu da dedesinin vasiyetini gerçekleştirip 2014 yılında Allahuekber Dağı'na barınak yaptı. Barınakta mescit ve kamelyalar mevcut, etrafını çit ile çevirmiş eskiden kullanılan tarım aletlerini müze gibi sergiliyor. Haftada bir gün gidip barınağın temizliği yapan İsmet Farızoğlu, “İnsanlar buraya gelip piknik yapıyorlar herkes bu barınaktan çok memnun” dedi.

aw018258-01.jpg

aw018258-02.jpg

aw018258-03.jpg

aw018258-07.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
A Milli Takım'ın rakibi Polonya Spor
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması Siyaset
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması
KYK yurt başvuruları başladı Güncel
KYK yurt başvuruları başladı
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar Güncel
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu Güncel
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu