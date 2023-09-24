Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözü ne anlama geliyor?

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözü ne anlama geliyor?

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözünün anlamı: Kötülük yapanlar, bunun cezasını mutlaka çekerler.

Mazlum, yani güçsüz, kendini koruyup kollayacak maddi ve/veya manevi yeterliliklerden yoksun kimseler, uğradıkları haksızlıklara karşı, doğrudan ve anında bir savunma ya da tepki geliştiremezler. Fakat ilahi düzenin ya da toplumsal adaletin, nihayetinde mazlum olanın hakkını ona teslim edeceğine ya da mazlum olana zulmetmiş olan kişiden çıkaracağına inanılır.

Bu sayede, kendi başına hiçbir savunma mekanizması olmayan mazlum kimselerin ezme, hakkını gasp etme gibi davranış ve tutumların sonucu hemen alınamasa da, zaman içinde muhakkak karşılık bulacaktır.

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